شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى افتتاح الجولة الرابعة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين بإقامة 5 مباريات غاية في القوة والندية، حيث يستضيف أسوان على ملعبه نظيره جمهورية شبين في لقاء جماهيرى من نوع خاص، حيث يرغب أبناء زهرة الجنوب في خطف نقاط المباراة للعودة لأجواء المنافسة من جديد بعد الهزيمة الأخيرة أمام دكرنس بهدف مقابل للاشىء، بينما يسعى أبناء المنوفية لتحقيق الفوز الأول بعد التعادل الأخيرة على ملعبه بهدف لمثله وتحقيق أول نقطة في المسابقة.

كما يلتقى مكادى صاحب الثلاث نقاط مع حرس الحدود صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن لافيينا صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ويحاول أبناء الحدود استغلال النشوة الأخيرة وخطف الثلاث نقاط من أجل الإستمرار في المنافسة ، وعلى ملعبه يستضيف بترول أسيوط صاحب 3 نقاط نظيره النجوم المتعثر والذى حصل على نقطة وحيدة في المباريات الثلاث الأولى وأجرى محمد الطويلة أول إقالة للجهاز الفني في الموسم بعد الإطاحة بسعيد عبد العزيز والتعاقد مع نادر السيد، ويحاول أحمد عبد المقصود المدير الفني لبترول أسيوط العودة لطريق الانتصارات بعد تحقيقه للفوز في الأسبوع الأول والخسارة في لقاءيى الجولتين الثانية والثالثة .

في الوقت نفسه، يستضيف مصر المقاصة صاحب النقطة نظيره بروكسى صاحب الـ4 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا للضيوف الباحثين عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل تحقيق ما فاته في الجولة الماضية والتي خسر فيها الفريق على ملعبه أمام لافيينا بهدف مقابل للاشئ .

وتختتم مباريات اليوم بلقاء راية مع النصر للتعدين في مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الذين يسعون لتحقيق الفوز الأول لهم بعدما نجحوا في التعادل الجولة الأخيرة خارج ملعبهم أمام السكة الحديد بهدفين لمثليهما وكانوا قريبين من تحقيق الثلاث نقاط حتى اللحظات الأخيرة ، بينما يحاول الضيوف الظهور بشكل جيد مع مديرهم الفني الجديد محمد شرف .