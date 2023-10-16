شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه أوزبكستان ودياً اليوم فى طشقند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الاوليمبى، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين مباراة ودية مع أوزبكستان في طشقند، فى ظل استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل أن يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.

من جهته تحدث البرازيلى روجيرو ميكالى مع لاعبيه حول ضرورة التركيز فى المباراة الودية، مؤكدا أن مستتوى منتخب أوزبكستان يختلف عن مستوى نظيره الأردنى، محذرا من التهاون بالمنافس بصرف النظر عن الفوز الذى تحقق على حساب منتخب الأردن بثلاثية، لأن الهدف من هذه المباريات الودية هو اكتساب الخبرات وزيادة الانسجام بين اللاعبين داخل الفريق الواحد.

ينوى ميكالى تثبيت تشكيل المنتخب الأوليمبى فى المباريات الودية المقبلة التى يخوضها الفراعنة، بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبين والوصول بالفريق إلى أفضل مستوى جماعى قبل موعد الأولمبياد بوقت كافٍ.

يغيب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.

ويبدو التشكيل المتوقع للفراعنة فى ودية أوزباكستان مكوناً من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع ومحمود جهاد ومحمود صابر، خط الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن وأسامة فيصل".