بعد الراحة.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، في ظل التوقف الدولي الحالي.

ومن المنتظر أن يقود المران المدير الفني الكولومبي، عقب العودة من الإجازة التي حصل عليها هو الأخر، وتواجد في لندن رفقة عائلته.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.