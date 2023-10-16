"الزمالك موعود".. تعليق حسام المندوه بعد استبعاده من انتخابات الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك، على استبعاده من الترشح لانتخابات نادي الزمالك مؤكدا أنه استقبل خبر استبعاده بشكل مفاجئ.

قال حسام المندوه في برنامج تلفزيوني في قناة النهار: "الجميع يبحث عن مصلحة النادي، ولكن الزمالك موعود بالمشاكل والأزمات والقضايا، ولا أعلم سبب ما يحدث داخل النادي على مدار التاريخ".

وأوضح "المندوه": "الحكم ليس نهائي، وسيتم الطعن على الحكم الصادر، وسوف أتواصل مع السادة القانونين وهناك حالة من الطمأنينة على الطعن".

أتم تصريحاته: "متى يصبح نادي الزمالك بدون لجوء للمحاكم، ونرى العديد من الأمثلة في الأندية الأخرى أعضاء في البرلمان ويتولوا مناصب رياضية".