شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه الجزائر فى قمة عربية ودية بالإمارات.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، فى السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، مباراة ودية تكتسي بالطابع الرسمي أمام نظيره الجزائري باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.

وعقد فيتوريا جلسة مع اللاعبين شهدت تصحيح بعض الأخطاء التي شهدتها مباراة زامبيا، بجانب شرح طريقة اللعب أمام الجزائر حيث يرغب المدير الفني في تحقيق الفوز و يعتبرها بروفة قوية قبل خوض منافسات أمم أفريقيا.

ويدرس فيتوريا إجراء بعض التعديلات في تشكيل المنتخب أمام الجزائر، ويفكر فى الدفع بمحمد حمدي فى الجانب الأيسر بدلا من فتوح، وأحمد سيد زيزو بدلا من حمدي فتحي مع الدفع بمحمود حمادة بجانب النني.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة في الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد في الهجوم.

وفى المقابل، تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة منتخب بلاده أمام الفراعنة واصفا المواجهة بالقمة العربية التى تقدم وجبة دسمة للجماهير العريضة.

وقال بلماضى فى تصريحات صحفية، "الجزائر بطل أفريقيا، ومصر هي البطل التاريخي، ودائما مواجهة مصر مثيرة وممتعة ونتمنى ان تخرج بشكل يليق بقيمة المنتخبين".

وأضاف مدرب الجزائر، "منتخب مصر يمتلك مقومات كبيرة ويحظى بلاعبين كبار، العادة جرت أن لقاءات مصر والجزائر كبيرة وخارج التوقعات، والفراعنة من المنتخبات الكبيرة على صعيد القارة، ولذلك تبقي المواجهة كبيرة حتى وإن حملت الطابع الودي".