شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وأوباما يخضعان لكشف طبى اليوم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك لفحص طبي جديد، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لتحديد مدى شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الامامية.

ويرغب الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فى التأكد من شفاء اللاعب بشكل كامل قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مساء الجمعة تحسن موضع الإصابة.

وفى الوقت ذاته، يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، لفحص طبى للتأكد من شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا وأدت لحصوله على راحة من تدريب الفريق الذى أقيم الجمعة الماضي، ويرغب الجهاز الطبي في التأكد من شفاء شيكابالا بشكل تام قبل السماح له بالمشاركة في التدريب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة 21 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.