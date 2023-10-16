شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس ضم مهاجم أجنبي تحت السن فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
جاء مقترح الأهلي بشأن التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، مع عدم انسجام الفرنسي أنتوني موديست المنضم فى بداية الموسم الحالي، بخلاف عدم وصوله للياقة البدنية المطلوبة حتى الآن، بخلاف إصابة صلاح محسن وتعرض محمود كهربا للإيقاف المحلي وابتعاده عن المشاركة في مباريات الدوري، وأخيرا قلة خبرة محمد زعلوك الذي يتدرب مع الفريق الأول.
ويحق للأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبى تحت السن، وفقا للائحة التى تمنحه الحق فى ضم ثنائي أجنبى تحت السن، ويوجد بقائمته لاعب أجنبي واحد تحت السن وهو التونسي محمد الضاوي كريستو، فى ظل عدم وجود أماكن شاغرة فى قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن مع وجود الخماسي التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي اليو ديانج والمغربي رضا سليم وأخيرا الفرنسي أنتوني موديست.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).
بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
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