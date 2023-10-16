شكرا لقرائتكم خبر عن مران سري فى الأهلى قبل مواجهة سيمبا.. وظهور مميز لتاو وموديست ورضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب فرض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الاهلى، السرية حول مران المارد الأحمر الذى أقيم أمس لأول مرة بعد راحة سلبية لمدة 6 أيام استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها الجمعة المقبل فى ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر رفض حضور الإعلام لمران الأهلى أمس حتى رفض خروج تصريحات للمركز الإعلامى بالقلعة الحمراء رغبة منه فى فرض السرية على استعدادات الفريق لمواجهة سيمبا التنزانى المرتقبة بدوري السوبر الأفريقى".

وأضاف شوبير، "قبل المران تناول لاعبو الأهلى تطعيماً ضد الملاريا استعداداً للسفر لتنزانيا، وعقد كولر جلسة مع خالد بيبو للتعرف على موعد عودة اللاعبين الدوليين سواء المصريين أو الأجانب للتدريبات وبحث ترتيبات رحلة السفر لتنزانيا".

وتابع شوبير، "مران الأهلى شهد ظهوراً مميزاً للثلاثى رضا سليم وبيرسى تاو وموديست بعد راحة سلبية 6 أيام، فسرها كولر بأنها كانت مهمة للغاية لتخفيف الحمل على اللاعبين".

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).