شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر.. صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق كرة القدم المباراة الودية المنتظرة التى تجمع منتخبي مصر والجزائر، فى السابعة مساء اليوم الاثنين فى دولة الإمارات. وتعد مواجهة مصر والجزائر من الديربيات العربية القوية عبر التاريخ، وتحمل مبارياتهم الإثارة والتشويق سواء في الإطار الرسمي أو الودي

ويبدو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر الليلة مكوناً من:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي

فى خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي

في خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

مباراة منتخب مصر أمام شقيقه الجزائرى تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.