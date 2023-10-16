شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تحسم اليوم مصير الاسكواش فى دورة لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين، مصير لعبة الاسكواش من الانضمام إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بعد المقترح الذى قدمته اللجنة المنظمة بأمريكا بضم 5 رياضات إلى الدورة المرتقبة وهى: البيسبول-الكرة اللينة ـ لعبة الكريكيت ـ علم كرة القدم ـ لاكروس ـ الاسكواش.

ومن المتوقع أن تقوم جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بمراجعة القرار بشأن هذه الرياضات الإضافية اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر.