شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تحسم اليوم مصير الاسكواش فى دورة لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحسم اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين، مصير لعبة الاسكواش من الانضمام إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بعد المقترح الذى قدمته اللجنة المنظمة بأمريكا بضم 5 رياضات إلى الدورة المرتقبة وهى: البيسبول-الكرة اللينة ـ لعبة الكريكيت ـ علم كرة القدم ـ لاكروس ـ الاسكواش.
ومن المتوقع أن تقوم جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بمراجعة القرار بشأن هذه الرياضات الإضافية اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر.
وحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF) على الاعتراف الكامل من قبل الدورة 141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي، الهند، بعد الاقتراح الذي قدمه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) في مارس 2023.
الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAF) هو الهيئة الإدارية الدولية لرياضة كرة القدم الأمريكية، بما في ذلك كرة القدم الأمريكية، والتي تعد واحدة من الرياضات الخمس الإضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28) التي اقترحتها اللجنة المنظمة LA28 وتم تقديمها إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
بالإضافة إلى الاعتراف المؤقت الذي منحه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في عام 2013، أثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قد استوفى جميع المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف الكامل من اللجنة الأولمبية الدولية:
تتوافق القوانين والممارسات والأنشطة مع الميثاق الأولمبي.
وقد اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم ونفذ القانون العالمي لمكافحة المنشطات وقانون الحركة الأولمبية بشأن منع التلاعب في المسابقات.
يحافظ الاتحاد الدولي لكرة القدم على استقلاليته واستقلاليته في إدارة الرياضة.
يستوفي المعايير الموضحة في إجراءات الاعتراف بالرياضات الصيفية، حيث يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 50 اتحادًا وطنيًا منتسبًا من ثلاث قارات على
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