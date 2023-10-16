شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يفتح ملف تجديد التعاقد مع جوناثان نجويم خوفاً من العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو مودرن فيوتشر باب التفاوض مع الكاميروني جوناثان نجويم ظهير أيسر الفريق، وذلك من أجل تجديد تعاقده والذي ينتهي مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، وبالتحديد في يونيو 2024، ويحق للاعب الكاميروني التوقيع لأي نادي في يناير المقبل مجاناً.

وشارك جوناثان مع مودرن فيوتشر فى 77 مباراة سابقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 15.

ويحتل مودرن فيوتشر صدارة جدول الدوري برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، بعدما خاض 3 مباريات فاز بهم جميعاً، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، اعتذر الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب فريق مودرن فيوتشر عن الاستمرار مع الفريق لأسباب خاصة به. وكلف مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة دكتور وليد دعبس، الدكتور وليد عبد الرحمن، بقيادة الطاقم الطبي للفريق خلال المرحلة المقبلة.