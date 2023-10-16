شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفضل استبعاد نيدفيد من مباراتى سيمبا.. ونتائج مبشرة لـ إمام ورامى وصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، سيفضل استبعاد لاعبه كريم نيدفيد من مباراتى سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "نتائج الأشعة التى خضع لها كريم نيدفيد لاعب خط وسط الأهلى جاءت مبشرة، ولكن توقعاتى أن كولر سوف يقرر استبعاده من المشاركة فى مباراتى الذهاب والإياب لمنحه فرصة أطول للتعافى من الإصابة".

وأضاف شوبير، "نتائج الأشعة التى خضع لها إمام عاشور ورامى ربيعة وصلاح محسن لاعبو الأهلى جاءت مطمئنة للغاية، وقد يصطحبهم كولر للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، فيما لا يزال الثلاثى عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد خارج الصورة بسبب استمرار تنفيذ برنامجهم التأهيلى".

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع طبيب الأهلي، على هامش تدريبات الفريق الأحمر، لمعرفة الموقف النهائي للاعبين المصابين قبل مباراة سيمبا التنزاني المحدد لها الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويتواجد أكثر من لاعب مُصاب فى الأهلي حالياً، وتضم قائمة المُصابين كلاً من: إمام عاشور الذى تعرض لكدمة قوية أسفل القدم فى مباراة الإسماعيلي، ورامي ربيعة الذي أجرى جراحة في أحد أصابع القدم مؤخراً كما يغيب عن الفريق منذ فترة كل من، عمرو السولية لإصابته بمزق في العضلة الخلفية ومحمود متولي لإصابته بشد في العضلة الأمامية، وكريم فؤاد لإصابته بشد في العضلة الضامة وهناك أيضاً الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد حيث يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية فيما يعاني الثاني من شد في العضلة الأمامية.