شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام أوزبكستان.. بلال مظهر وأسامة فيصل للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، مباراة ودية مع أوزبكستان، فى الخامسة مساء اليوم، فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويبدو التشكيل المتوقع للفراعنة فى ودية أوزباكستان مكوناً من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع ومحمود جهاد ومحمود صابر، خط الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن وأسامة فيصل".

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل ان يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.

وتنقل مباراة المنتخب الأوليمبى أمام أوزبكستان على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.