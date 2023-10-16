شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار يتوج بالميدالية الذهبية لبطولة الجائزة الكبرى للفروسية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفارس المصري نايل نصار إنجازا جديدا بالتتويج بالميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للفروسية في أمريكا. وتمكن نايل نصار من التتويج بالميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للفروسية فى أمريكا بقيمة 500 ألف دولار فى إنجاز تاريخي للفارس المصري.

وكان البطل المصرى نايل نصار قد توج بلقب بطولة الجائزة الكبرى للفروسية فى أمريكا، وذلك خلال مهرجان الفروسية الشتوى والبالغ مجوع جوائزها 137 الف دولار، وشهد السباق مشاركة 30 فارس من أفضل الفرسان حول العالم وأبطال الأولمبياد.