شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد وأيمن منصور مهددان بالإيقاف الدولي حال عدم اتفاق المصرى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن العقوبة المرتقبة لثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وذلك قبل الجلسة المرتقبة للتحقيق معهما فى اتحاد الكرة الأربعاء المقبل، بسبب التوقيع لناديين.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصري والزمالك يترقبان جلسة التحقيقات، ولو الناديين ما اتفقوش وأقروا عقوبة الإيقاف على الثنائى تكون العقوبة إيقاف 6 أشهر وغرامة مالية، ولو أخطروا الفيفا بالعقوبة يكون الإيقاف محلى ودولى، وبالتالي أحمد عيد لن يلعب مع المنتخب الأولمبي، والغرامة المادية ياخدها اتحاد الكرة وليس نادى الزمالك".

وكان رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، قد كشف فى وقت سابق عن تلقي النادي إخطاراً من اتحاد الكرة، بتحديد موعد التحقيق مع ثنائي الزمالك المنضم مؤخراً إلى النادي البورسعيدي، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وقال عبد القادر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، وصلنا إخطار بتحديد الأربعاء 18 أكتوبر فى الثانية عشرة ظهراً لخضوع الثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد للتحقيق داخل اتحاد الكرة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة طلائع الجيش الجمعة 20 أكتوبر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.