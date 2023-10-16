شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة كروية على السوشيال ميديا للتضامن مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد كبير من نجوم الكرة التضامن والدعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء. وحرص أكثر من لاعب من لاعبى الكرة على التعبير عن دعه من خلال صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بالسوشيال ميديا، منهم شيكابالا، وعمرو جمال، أفشة، محمد أبوجبل، دودو الجباس، رمضان صبحى، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمد عبد الغنى، كهربا، حسام عاشور، عمرو وردة، حسين الشحات، بالإضافة إلى مروان عطية.



مروان عطية

مروان عطية..فلسطين حرة

حسين الشحات أواكم الله.. نصركم الله.. ثبتكم الله .. أيدكم الله



حسين الشحات

عمرو وردة .. يرتدى قميص فلسطين



عمرو وردة

حسام عاشور ..لسنا متضامنين مع القضية نحن اهل القضية

زيزو..نشر صورة طفل فلسطيني رضيع دون أهل



حسام عاشور



زيزو

عمرو جمال ..نشر صورةطفل فلسطيني يقف بجوار والدته المستشهدة

ناصر ماهر..نشر صور من المساعدات الصرية الى فلسطين وعلق عليها رجالة مصر



عمرو جمال



ناصر ماهر

رمضان صبحى ..صورة لرجل اسعاف فلسطيني يجمل طفل رضيع استشهد

دودو الجباس ..صور للمصابين في المستشفيات



دودو الجباس



رمضان صبحى

شيكابالا ..نشر صورته يرتدى قميص فلسطين

أفشة ... للصبر حدود يا جماعة، فتحنا عنينا على الدنيا من وإحنا صغيرين عارفين إنهم رمز الشر عنوان شياطين الإنس كيان قائم على السرقة والتدليس وتزييف التاريخ وضياع الحقوق.. ربنا قال كل حاجة وأحنا مؤمنين دولتهم إلى زوال 100 في المائة

لبطل الحقيقي عمره ما كان لاعيب كورة مشهور ولا ممثل ولا مغني البطل الحقيقي هو الفلسطيني اللي ما فيه حد في الدنيا شاف اللي شافه ربنا معاكم وينصركم ويثبتكم.. إن شاء الله قريب جداً نحتفل بالنصر.. خالص دعائي وصلواتي ليكم



افشة



شيكابالا

كهربا ..سلام على ارض خلقت للسلام وما رأت يوما سلام علموا اولادكم أن فلسطي محتلة ون القدس عقيدة ودين هو أول قبلة للمسلمين وان الكيان المحتل عدو وأن المقاومة شرف، وأن مساعدة أهل فلسطين ولو حتى بالدعاء واجب علينا ..عاشت فسطين حرة