شكرا لقرائتكم خبر عن شرط في عقد جيمارايش لمصلحة برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالحكشف تقرير عن وجود شرط سري في عقد لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش الجديد مع ناديه نيوكاسل الإنجليزي يسمح له بالانضمام إلى برشلونة الإسباني بسعر أقل من السوق بـ40 مليون إسترليني. ووقع جيمارايش، 25 عاماً، التمديد حتى 2028 مع نيوكاسل مؤخراً بشرط جزائي بقيمة 100 مليون إسترليني، لكنه يرغب في اللعب بالنادي الكتالوني مستقبلاً، ولا يريد أن يشكّل سعره ثقلاً على الصفقة.

جيمارايش في المقابل، عبّر عن سعادته في نيوكاسل، وسعادته بتوقيع العقد الذي يحمي قيمته السوقية وقال: «أنا سعيد للغاية، مشجعو الفريق جعلوني أشعر بأنني في بيتي منذ اليوم الأول، وأشعر بأنني مغمور بالحب هنا. مدينة نيوكاسل مكان مريح جداً، وأتمنى مواصلة إسعاد المشجعين ومساعدة الفريق، أتذكر في مقابلتي الأولى هنا أنني قلت إنني أريد قيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا، وبالفعل هذا يحصل الآن، وأشعر بالفخر بزملائي والكادر والمالكين والمشجعين، المدينة استعادت ثقتها بالفريق».

وسجّل جيمارايش 11 هدفاً وصنع 8 أهداف منذ انضمامه إلى الفريق من ليون الفرنسي مقابل 36 مليون إسترليني في يناير 2022، وساعد الفريق على حصد المركز الرابع الموسم الماضي ليعيد نيوكاسل إلى المسابقة الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.

ويشارك النجم مع المنتخب البرازيلي حالياً، ولعب في مباراة التعادل أمام فنزويلا 1-1 ضمن تصفيات مونديال 2026، وسيعود لمساعدة زملائه في نيوكاسل خلال مباراة السبت عندما يستضيف كريستال بالاس.