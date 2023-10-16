شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعزز الأمن بسبب غضب الجمهور من مالكيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سيعزز نادي مانشستر يونايتد الإجراءات الأمنية في مباراته المقبلة على معقله أولد ترافورد أمام كوبنهاغن الدنماركي الثلاثاء ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، خشية ردة فعل غاضبة من مشجعيه بسبب بقاء آل جليزر في النادي.

ويعتبر المشجعون أن شراء سير جيم راتكليف نسبة 25% من أسهم النادي تمكّنه من السيطرة على العمليات الكروية، ما هي إلا ذر الرماد في العيون؛ لأن المالكين الأمريكيين الذين لا يتمتعون بشعبية باقون.

ويستضيف مانشستر يونايتد السبت التالي لمباراته الأوروبية، جاره مانشستر سيتي حامل اللقب، وهناك حديث بين مجموعات المشجعين حول مقاطعة المباراة أو الانسحاب من المدرجات خلالها.

وتحطمت أحلام المشجعين بانتهاء مسلسل بيع النادي الذي بدأ في نوفمبر الماضي واستمر الصيف كله بانسحاب القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من المفاوضات يوم السبت الماضي بعد الفشل في تقديم عرض يوازي المبلغ الذي يريده المالكون مقابل البيع الكامل.

وقال مصدر في الشرطة بالمدينة، إن هناك تعاوناً تاماً مع النادي لتجنب حدوث شغب، خصوصاً أن غالبية المشجعين لا يزالون يرتدون الوشاح الأصفر والأخضر الذي يرمز إلى معارضة آل جليزر، وأضاف: «شرطة مانشستر الكبرى ستؤمّن الوضع خارج أسوار أولد ترافورد أثناء المباراة أمام كوبنهاغن وتحرص على سلامة المشاركين في التظاهرة السلمية».

الصحافة الإنجليزية أبرزت في المقابل فراغ تصريحات النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام حول قرب بيع النادي للجانب القطري، وكتبت: «تحطمت مع أحلام المشجعين أحلام بيكهام وريو فيرديناند في المساهمة بصحوة العملاق النائم».