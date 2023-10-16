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إشبيلية مهتم بشراء جرينوود

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «الميرور» البريطانية عن اهتمام نادي إشبيلية الإسباني بشراء الإنجليزي ميسون جرينوود بنهاية الموسم، عندما ينتهي عقد إعارته من مانشستر يونايتد إلى خيتافي.
وينتهي عقد جرينوود مع اليونايتد في 2025، لكن مشجعي اليونايتد واللاعبين لا يريدون عودته إلى الفريق الأول بسبب قضية اتهامه باغتصاب فتاة ثم تبرئته منها.
ولا يزال النادي يدفع معظم أجره ( 75 ألف إسترليني أسبوعياً) أثناء الإعارة. وعلّق مصدر على الأنباء: «جرينوود يأمل في البقاء بخيتافي، لأن اللاعبين والمشجعين استقبلوه بترحيب لم يكن يحلم به. خشي فعلاً من انتهاء مسيرته الكروية، والآن هو سعيد جداً ولا يريد التفكير في ما هو أبعد من هذا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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