شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية مهتم بشراء جرينوود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «الميرور» البريطانية عن اهتمام نادي إشبيلية الإسباني بشراء الإنجليزي ميسون جرينوود بنهاية الموسم، عندما ينتهي عقد إعارته من مانشستر يونايتد إلى خيتافي.

وينتهي عقد جرينوود مع اليونايتد في 2025، لكن مشجعي اليونايتد واللاعبين لا يريدون عودته إلى الفريق الأول بسبب قضية اتهامه باغتصاب فتاة ثم تبرئته منها.

ولا يزال النادي يدفع معظم أجره ( 75 ألف إسترليني أسبوعياً) أثناء الإعارة. وعلّق مصدر على الأنباء: «جرينوود يأمل في البقاء بخيتافي، لأن اللاعبين والمشجعين استقبلوه بترحيب لم يكن يحلم به. خشي فعلاً من انتهاء مسيرته الكروية، والآن هو سعيد جداً ولا يريد التفكير في ما هو أبعد من هذا».