شكرا لقرائتكم خبر عن «نابليون» يفسد احتفال منتخب إنجلترا للرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أفسد شجار اندلع في مدرجات ملعب فيلودروم في مدينة مرسيليا الفرنسية احتفال منتخب إنجلترا للرجبي بالفوز على فيجي 30-24 الأحد والتأهل إلى نصف نهائي المونديال أمام حامل اللقب جنوب إفريقيا. سبب الشجار يعود إلى ارتداء بعض المشجعين الفرنسيين زي إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت، ما اعتبره بعض المشجعين الحاضرين تذكيراً بالماضي الاستعماري لفرنسا، خصوصاً أن مدينة مرسيليا تعج بالمهاجرين من إفريقيا.

ووفق التقرير تم سحب المشجعين الإنجليز من الملعب خشية تعرضهم لإصابات نتيجة اتساع رقعة الشجار من صف إلى آخر في المدرجات.

وعلق مشجعون على شريط الفيديو الذي انتشر بشكل واسع: «متنكرون، مشجعو الرجبي لا يتصرفون بهذا الشكل»، و«يا إلهي، إنهم يتصرفون مثل مشجعي كرة القدم»، و«الأدميرال بونابرت رسا بسفينته هناك وتحمس شخص ما أيضاً».