شكرا لقرائتكم خبر عن فشلوا في اختبار كم يساوي 2+2 ..تيفيز يعيد ثلاثة لاعبين إلى المدرسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أمر الأرجنتيني كارلوس تيفيز نجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق ثلاثة من لاعبيه في فريق اندبندنتي بالعودة للمدرسة بعد فشلهم في امتحان رياضيات بسيط.

وتولى تيفيز تدريب أندبندنتي بطل كوبا سود أمريكانا 2022 ووصيف الدوري الأرجنتيني حالياً، في أغسطس الماضي وحاول تشتيت الشعور بالضغط عن لاعبيه وسألهم 2+ 2 كم يساوي ؟ فشل ثلاثة من اللاعبين في الإجابة عن هذا السؤال البسيط، لذا أخبر تيفيز إدارة النادي بضرورة حصول اللاعبين على مستوى تعليمي أساسي.

نزلت الإدارة عند طلب تيفيز وقررت تخصيص ساعتين من التعليم المدرسي الأساسي بعد حصة التمرينات يومياً كي يتعلم اللاعبون القراءة والكتابة وأساسيات الحسابات الرياضية.

وتحدث تيفيز، الذي ترعرع في حي فقير بالعاصمة بوينيس آيريس، عن فلسفته وقال:«نجري تمرينات سرعة يومياً وعندما أشعر بأن اللاعب مستهلك بدنياً أطلب منه حل مسألة حسابية. صدمت عندما علمت أن اللاعبين الثلاثة لا يعرفون الجمع والطرح، هؤلاء يلعبون في دوري الأضواء وأعتقد أن هذا هو تعريف الفقر. يمكنك أن تعطي الناس طعاماً ومساعدة عينية لكن من خلال الدراسة فقط تستطيع فعلاً أن تنتشلهم من مستنقع الفقر. كي تعيش بكرامة عليك أن تدرس وتعرف القراءة كي تعرف على ماذا توقع في العقد. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكن هؤلاء الشباب من الدفاع عن أنفسهم. أسسنا الآن مشروعاً بالتعاون مع النادي ليتعلموا على يد معلم كي يسدوا الفجوة التعليمية عندهم. إن كنت لا تدري على ماذا توقع في العقد الذي أمامك سيكون من الصعب عليك أن تنقذ نفسك أو عائلتك».