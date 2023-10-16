شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمهن وإيهياناتشو يغادران معسكر منتخب نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا - أ ف ب

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، مغادرة مهاجميه فيكتور أوسيمهن وكيليتشي إيهياناتشو، معسكر الفريق في البرتغال، قبل خوض مباراة ودية مع موزامبيق.

وعاد أوسيمهن إلى إيطاليا بعد تعرّضه لإصابة عضلية بالفخذ، خلال المباراة الودية ضد السعودية الجمعة.

ولم يشرح البيان مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها هداف نابولي الإيطالي، رغم خضوعه لصورة مقطعية بالرنين المغناطيسي السبت.

وغادر ابن الرابعة والعشرين الملعب دون مساعدة في الدقيقة 55 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وسجّل أوسيمهن ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه، في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف «سيري أ».

في المقابل، قال الاتحاد النيجيري إن إيهياناتشو (27 عاماً)، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، غادر معسكر المنتخب لأسباب شخصية، وسجّل إيهياناتشو هدفاً بعد دخوله بديلاً ضد السعودية.

وقال مدرّب «النسور» البرتغالي جوزيه بيسيرو: «سنفتقد كيليتشي وفيكتور، لكننا نملك لاعبين جيدين آخرين تفخر بهم نيجيريا».

ويأمل مهاجما نيس الفرنسي تيريم موفي وريال سوسييداد الإسباني عمر صادق في حجز مكان أساسي ضد موزامبيق الاثنين، بعد نزولهما من دكة البدلاء ضد السعودية.

وتستعد نيجيريا لكأس أمم إفريقيا مطلع 2024 في ساحل العاج، حيث ستلعب في مجموعة أولى تضم ساحل العاج، غينيا الاستوائية وموزامبيق.