تأسيس آخر منتخب في العالم على فوهة بركان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تقع جزر مارشال على بعد 8 آلاف ميل عن بريطانيا ويقطنها 42 ألف نسمة وبعض جزرها تقع على فوهات براكين وليس لديها حتى فريق هواة لكرة القدم.

وتغلب الثقافة الأمريكية على الجزر، التي شهدت اختبار أسلحة نووية في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، لذا لا يوجد اهتمام كبير بكرة القدم ويلعب بعضهم الكرة على ملاعب سلة من الكونكريت وبأقدام حافية. بيد أن الحال تغيرت وهناك 3 بريطانيين أعضاء في اتحاد الكرة الناشئ والطموح بتكوين منتخب ينضوي تحت علم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويشارك في تصفيات المونديال.

واحد من هؤلاء الثلاثة هو المدرب لويد أورز، 34 عاماً، الذي أقام أولى جلسات التمرينات الكروية في الصيف، ويعمل أيضاً كشافاً لفريق مانسفيلد، درجة ثانية في إنجلترا، ومدرباً لفريق أوكسفورد سيتي للهواة دون الـ23 عاماً.

ويقول أورز: «عندما بدأنا في يناير لم يكن عندنا شيء، لا دوري ولا تمرينات أطفال».

جزر توفالو المجاورة (التابعة للكومنولث ويقطنها 12 ألف نسمة) لديها منتخب ومنضمة لاتحاد أوقيانوسيا كما هي حال منتخب الفاتيكان التي يقطنها 760 نسمة في إيطاليا.

وحصلت الجزر التي سميت تيمناً بجون مارشال المكتشف البريطاني الذي زارها عام 1788، على استقلالها من الولايات المتحدة في 1986، لكن لا تزال أمريكا تحتفظ بقاعدة عسكرية فيها، ولا يزال تأثير الثقافة واضحاً أيضاً؛ لذا الألعاب الشعبية المنتشرة هي البيسبول والسلة.

وتسلل حب الكرة للجزر من خلال شيم ليفاي ابن عامل في العاصمة ماجورو بسبب إعجابه بميسي ورونالدو أيقونتا الكرة العالمية، وأسس في 2020 أول اتحاد للعبة وأصبح رئيساً له.

تواصل ليفاي مع لويد بالصدفة عبر مدونة للمدرب على شبكة الإنترنت وجلب المدرب معه مدير العلاقات العامة جستن والي والمدير التجاري مات ويب للمساعدة على الترويج للمنتخب، ويقول لويد: «صممنا قميص المنتخب في إبريل، وبعنا 400 نسخة في 3 أسابيع وفي 40 بلداً. نظمنا بطولة محلية، ولدينا الآن 4 فرق كرة صالات، وأدخلنا بالتعاون مع الحكومة تعليم كرة القدم في دروس الرياضة. لا نستطيع اللعب بـ11 لاعباً بسبب صعوبة إقامة ملعب لضيق المساحة، وهناك مخاطر غرق الجزر بحلول 2030 لارتفاع منسوب المياه».

أول ملعب كرة بالحجم الطبيعي سيتم بناؤه على جزيرة استعيدت مؤخراً، ومن المتوقع افتتاح الملعب الذي يضم مساراً لألعاب القوى في يوليو العام المقبل، ولحسن الحظ بسبب اتفاقية التنقل الحر بين الجزر والولايات المتحدة، سيكون هناك لاعبون في المنتخب من المغتربين. أجمل ما في مجتمع الجزر هو التوحد ويعلق لويد: «إنه مجتمع متعاون جداً، ولم أر من قبل مكاناً مضيافاً مثله».