شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جلال وأسامة قبل مواجهة «أسود الرافدين» مع «النشامى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرض جلال حسن، حارس مرمى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى شد عضلي في منطقة أسفل الظهر أجبرته على مغادرة التدريبات، كما أصيب محترف فيزيلا البرتغالي أسامة رشيد في قدمه اليسرى إصابةً أبعدته عن إكمال المران الصباحي مع «أسود الرافدين» الذي جرى في ملعب البترا في الأردن.

ومن المؤمل أن يخضع الحارس جلال حسن إلى فحوص طبية لتشخيص حالته.

وينتظر الطاقم الفني لـ«أسود الرافدين» الذي يقوده المدرب الإسباني خيسوس كاساس تقرير طبيب المنتخب حول إصابة رشيد، لتحديد موقفه من مواجهة الأردن الثلاثاء، في لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة الرباعية الجارية الآن في الأردن.

وواصل «أسود الرافدين» إجراء تدريباته في ملعب «جاوا» تحضيراً لمواجهة منتخب الأردن التي ستقام على ملعب «عمان الدولي».

وشارك في تدريبات المنتخب العراقي، التي أقيم النصف الأخير منها تحت زخات الأمطار المتساقطة في العاصمة عمان، فيها كل من اللاعبين: أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقا، بشار رسن، ماسيس ارتين، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي حيدر، مهند علي «ميمي»، مصطفى سعدون، مناف يونس، فرانس ضياء، أمجد عطوان، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، علي الحمادي، أحمد علي، أحمد فرحان، علي جاسم، أيمن حسين، دانيلو السعد، أسامة رشيد، والذي غادر الوحدة التدريبية مصاباً.