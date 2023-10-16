شكرا لقرائتكم خبر عن منتظر الأمير ينتقل إلى زاخو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وافق نادي القوة الجوية الرياضي العراقي، على منح لاعب فريقه الكروي الأول منتظر الأمير إلى فريق زاخو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتأتي هذه الموافقة التي منحتها إدارة القوة الجوية للاعب منتظر الأمير عبر التنسيق مع مدرب فريقها الكروي الأول أيوب أوديشو، حيث رفض الأخير بقاء الأمير في صفوف فريق القوة الجوية بسبب خلافات نشبت بينهما.

ويعد اللاعب منتظر الأمير من المواهب الجيدة التي برزت خلال السنوات الأخيرة،ويعتبر من أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي، كذلك كان فاعلاً في الموسم الماضي مع فريق القوة الجوية.

وحاولت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي ضم اللاعب منتظر الأمير إلى صفوفها، إلا أن إدارة القوة الجوية رفضت منح الأمير الاستغناء، ليستقر أخيراً في صفوف فريق زاخو الذي يشرف على تدريبه المدرب القطري طلال البلوشي.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اختيارها لملعب الكوت الأولمبي بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط، ملعباً مؤقتاً لفريقها الكروي لإقامة مبارياته بدوري المحترفين العراقي، بدلاً من ملعب الشعب الدولي، الذي لم يزل تحت عمليات التأهيل والصيانة.

وقال المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية، في بيان: إنه «تم اعتماد ملعب الكوت الأولمبي ملعباً رسمياً لفريق القوة الجوية، لخوض مباريات دوري المحترفين لحين اكتمال الصيانة في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد».

وبذلك بات فريق القوة الجوية، الفريق الثاني الذي يختار ملعب الكوت الأولمبي ملعباً رسمياً له، بعد أن سبقه في ذلك فريق القاسم.

ويتسع ملعب الكوت الأولمبي إلى 15 ألف متفرج، ويقع وسط مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، جنوبي العاصمة بغداد.