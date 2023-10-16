الامارات | محمد صلاح ورياض محرز.. مقارنة رقمية قبل مواجهة الإمارات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مساء اليوم مباراة غاية في القوة تجمع المنتخب المصري وشقيقه الجزائري في لقاء ودي يقام في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، وتأتي ضمن تحضيرات الطرفين لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار يناير المقبل، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقام المباراة اليوم الإثنين في استاد هزاع بن زايد وسط حضور جماهيري مكثف ومنتظر عقب إعلان اللجنة المنظمة نفاذ تذاكر المباراة قبل يوم من المباراة الهامة. (طالع التفاصيل)

وتعتبر المباراة هي المواجهة الأولى دوليا بين النجمين محمد صلاح ورياض محرز قائدي منتخبي مصر والجزائر على الترتيب، بعد عدة مواجهات جمعتهما على مستوى الأندية الأوروبية.

وعن تاريخ المواجهات التقى محمد صلاح جناح ليفربول الحالي، وجها لوجه في 10 مباريات، مع رياض محرز، عندما كان يلعب سواء مع فريق ليستر سيتي أو مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي صيف 2023.

على صعيد النتائج كانت الكفة متساوية بين محمد صلاح ورياض محرز على صعيد النتائج، حيث حقق كل منهما الفوز في 4 مباريات، مقابل التعادل في مباراتين

وأما على المستوى الفردي كانت الكلمة العليا لمحمد صلاح في المواجهات الـ10، حيث أحرز 9 أهداف، تحت أنظار رياض محرز، إضافة إلى صناعة هدفين، أما رياض محرز فقد سجل هدفا واحد فقط في شباك ليفربول بوجود محمد صلاح، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

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وفيما يلي مقارنة بالأرقام بين محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، ورياض محرز، البالغ من العمر 32 عاما، الثنائي الأبرز في منتخبي مصر والجزائر، ومشوارهما الدولي على مدار السنوات الماضية.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر:

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات، فقد شارك محمد صلاح في 91 مباراة مع المنتخب المصري بين رسمية ودولية، سجل خلالها 51 هدفا، إضافة إلى 29 تمريرة حاسمة.

وتقدر القيمة السوقية للنجم المصري بنحو 65 مليون يورو، وهو أحد أبرز وأهم لاعبي كرة القدم العالمية خلال الوقت الراهن، لكنه لم يُتوج بأي لقب مع منتخب مصر حتى الآن.

وتبقى اللحظة الأهم في مسيرة صلاح الدولية، هي وصوله مع منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، وذلك بعد غياب دام 28 عاما كاملا عن المحفل العالمي.

في المقابل، حقق رياض محرز مسيرة استثنائية خلال مشواره الدولي مع منتخب الجزائر، وشارك في كأس العالم مرة واحدة فقط خلال نسخة البرازيل عام 2014.

وشارك اللاعب الجزائري في 86 مباراة بقميص منتخب بلاده، بين رسمية ودولية، سجل خلالها 30 هدفا، إضافة إلى 40 تمريرة حاسمة.

وتوج رياض محرز (32 عاما) بلقب واحد مع المنتخب الجزائري، عندما ثاد "محاربي الصحراء" للفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 2019 في مصر، بعد الفوز على السنغال بهدف وحيد في المباراة النهائية للبطولة.