شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الفارس المصري نايل نصار بذهبية الجائزة الكبرى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفارس المصري نايل نصار بعد تتويجه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية فى أمريكا، فى إنجاز تاريخي للفروسية المصرية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره الكبير للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير والنتائج المميزة التي يحققها فى الفترة الحالية.