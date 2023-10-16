شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الفارس المصري نايل نصار بذهبية الجائزة الكبرى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفارس المصري نايل نصار بعد تتويجه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية فى أمريكا، فى إنجاز تاريخي للفروسية المصرية.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره الكبير للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير والنتائج المميزة التي يحققها فى الفترة الحالية.
وشهد ختام الفعاليات كل من، "الدكتور محمد حسن ؛ معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية ، الكاتب الصحفي جمال رائف ، الخبير السياسي وعضو وحدة تصدوا معنا ، الأستاذة رشا الخطيب ؛ مسؤول الفرق الشبابية ؛ السادة استشاريين البرنامج (إسلام عبد المنعم؛ استشاري الحملات المجتمعية والبرامج؛ محمود نجيب استشاري التدريب وبناء القدرات).
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