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وزير الرياضة يهنئ الفارس المصري نايل نصار بذهبية الجائزة الكبرى فى أمريكا

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفارس المصري نايل نصار بعد تتويجه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية فى أمريكا، فى إنجاز تاريخي للفروسية المصرية.

 

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره الكبير للفارس نايل نصار على هذا الإنجاز الكبير والنتائج المميزة التي يحققها فى الفترة الحالية.

 

واختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "وحدة تصدوا معنا"، فعاليات المُعسکر الثاني للفرق الشبابية لــ« وحـدة تصدوا معنا»، بمشاركة ممثلي 11 محافظة هى الإسكندرية؛ مطروح؛ الشرقية؛ الغربية؛ السويس؛ بورسعيد؛ المنيا؛ أسيوط؛ سوهاج؛ القاهرة؛ الوادي الجديد، بالمدينة الشبابية في الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

 

وشهد ختام الفعاليات كل من، "الدكتور محمد حسن ؛ معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية ، الكاتب الصحفي جمال رائف ،  الخبير السياسي وعضو وحدة تصدوا معنا ، الأستاذة رشا الخطيب ؛ مسؤول الفرق الشبابية ؛  السادة استشاريين البرنامج (إسلام عبد المنعم؛  استشاري الحملات المجتمعية والبرامج؛ محمود نجيب استشاري التدريب وبناء القدرات).

 

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