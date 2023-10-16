شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن سامح بطل ذهبية العالم للسباحة: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب دعمى لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن سامح، لاعب منتخب مصر للسباحة، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من دولة الاحتلال في مدينة غزة، وذلك عقب إنجازه التاريخي بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم المقامة في اليونان .

وأضاف عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة : " لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

وأضاف: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، بل أنهم يقلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وأتم: "أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن أخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".

وتمكن عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة، بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن مصري جديد قدره 23.04 ثانية.