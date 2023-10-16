شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يصعد لنهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر 2005 ، استضاف الأهلي غريمه الزمالك فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين سجلهما عماد متعب ومحمد بركات، بينما سجل للزمالك حازم إمام في اللقاء الذى أقيم في 25 سبتمبر 2005، ما صعب مأمورية الضيوف فى المباراة الثانية والتى شهدت العديد من الغيابات، ما دفع فاروق جعفر المدير الفني للزمالك وقتها بالدفع بالمعتز بالله إينو كقلب دفاع.

واكتفى الأهلي بقيادة مانويل جوزيه فى الإياب بهدفين نظيفين سجلهما محمد بركات في شباك محمد عبد المنصف أوسة فى الشوط الثاني فى الدقيقتين 62 ،74، ليتأهل الأهلي للمرة الخامسة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتوج على حساب النجم الساحلي باللقب الرابع.

لعب الأهلي بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عماد النحاس ووائل جمعة وأحمد السيد، إسلام الشاطر، ومحمد شوقي وحسن مصطفى ( حسام عاشور ق46)، والأنجولي جلبرتو، محمد بركات ومحمد أبوتريكة ( سيد عبدالحفيظ ق 82) وعماد متعب (أسامة حسنى ق89).

بينما لعب الزمالك بتشكيل مكون من: محمد عبدالمنصف أوسة، وائل القباني وإبراهيم سعيد ومعتز بالله إينو، سامح يوسف ومحمد عبدالواحد ومحمد أبوالعلا وطارق السيد، الغاني جونيور (حازم إمام الكبير ق68) وعبدالحليم على وجمال حمزة (وليد صلاح عبداللطيف ق61).