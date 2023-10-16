شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر بعد اعتماد الاسكواش بالأولمبياد: كانت معركة كبيرة وأشعر بفخر وسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، عن سعادتها البالغة بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد مشاركة الاسكواش بشكل رسمي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقالت نوران عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، "كانت معركة كبيرة، سعيدة جداً ومتحمسة بعدما تم اعتماد الاسكواش بشكل رسمي للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، أشعر بالفخر بأنه تم اختيارى لتمثيل اللعبة التي أحبها أمام اللجنة الأولمبية أراكم في 2028".

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي الهند، مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.