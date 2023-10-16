شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته بقيادة مدحت عبد الهادى لسفر أوسوريو لإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب نادي الترسانة استعداداً للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مران اليوم نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى انجلترا فى إجازة سريعة لزيارة أسرته، ومن المقرر أن يعود خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة .

وحصل الفريق على راحة يومي السبت والأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد مدحت عبد الهادي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية وحرص في بداية الجلسة على الاطمئنان على حالة اللاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة يومين.

وتحدث عبد الهادي عن أهمية العودة بكل قوة للتدريبات بعد الحصول على قسط من الراحة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز، وأضاف المدرب العام أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في جميع أفراد الفريق للاستمرار في تقديم عروض قوية وتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح عبد الهادي بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء سموحة المقبل .