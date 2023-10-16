مصطفى عسل: وداعًا لجملة الاسكواش مش لعبة أولمبية

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته بانضمام الاسكواش رسمياً إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكتب مصطفى عسل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "وداعًا لجمله الاسكواش مش لعبة اولمبيه الحمد لله دخول الاسكواش اولمبياد لوس انجلوس 2028".



مصطفى عسل

اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي الهند، مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.

وحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF) على الاعتراف الكامل من قبل الدورة 141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي، الهند، بعد الاقتراح الذي قدمه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) في مارس 2023