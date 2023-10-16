شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى دعوة للمشاركة فى بطولة دبى الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق كرة سلة الزمالك دعوة من نظيره الإماراتى للمشاركة فى بطولة دبى الدولية لكرة السلة فى الفترة من 19 إلى 28 يناير المقبل، وأبدى مسئولو الزمالك موافقة مبدئية على أن يتم حسم الموقف النهائى خلال الاسبوع المقبل.

وتطير بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى البحرين غدا، الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر لكرة السلة، والمقرر أن تجمع الفريق مع الأهلى فى المباراة التى تحسم بطل السوبر.

وتحدد إقامة المباراة الجمعة فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلى حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.