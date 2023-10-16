شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يمنح كولر الضوء الأخضر للاستعانة بـ إمام عاشور أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى للدخول فى حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى فى دوري السوبر الأفريقى، بعد تلقي الجهاز الفنى تقريراً طبياً من أحمد جاب الله طبيب الأهلى يفيد بتحسن حالته بعد الأشعة التى أجراها.

وعانى إمام عاشور من الإصابة بكدمة شديدة فى الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للأنكل، وكثف الجهاز الطبي بالأهلى جهوده لتجهيز إمام عاشور لمباراة سيمبا التنزانى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد إصابة إمام عاشور لصفوف المنتخب.

وتعرض عاشور لإصابة في الدقيقة 25 من عمر اللقاء بعد التحام مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ليتلقى اللاعب العلاج خارج الملعب ثم يتم استبداله بعد 3 دقائق فقط.

وحقق الاهلى فوزاً على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري قبل توقف المسابقة بسبب الاجندة الدولية.

ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة، بكاء إمام عاشور خلال مغادرته لملعب المباراة.

وغادر إمام عاشور دكة البدلاء قبل انتهاء الشوط الأول متوجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب من أجل الخضوع لفحوصات طبية لتشخيص إصابته وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.