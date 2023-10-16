شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش لـ"الخليج 365": جاهزون للأولمبياد ولدينا خطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت آمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، عن سعادتها الكبيرة بعد الإعلان الرسمي عن انضمام الاسكواش إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وقالت آمنة الطرابلسي، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "مستعدون منذ فترة لهذا القرار، كل تركيزنا على الناشئين لأنهم سيكونون حجر الأساس فى المشاركة بدورة لوس أنجلوس، ولدينا خطة نسعى لتنفيذها، نستعد حالياً لبطولة العالم المرتقبة فى ديسمبر المقبل".

أضافت عضو مجلس الاسكواش، "سنستعين بالخبرات اللازمة للاستفادة فى إعداد الأبطال ولدينا الصفوف الأولى والثانية والثالثة جاهزة للمشاركة في الأولمبياد.. هدفنا حصد أكبر عدد من الميداليات بحسب القواعد التى ستضعها اللجنة الأولمبية الدولية".

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي الهند، مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.