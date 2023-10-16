الليلة.. قمة عربية ودية بين مصر والجزائر في الإمارات.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روى فيتوريا، مساء اليوم الإثنين، مواجهة ودية قوية ومرتقبة أمام نظيره الجزائري، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا على منتخب زامبيا بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس الماضي على استاد هزاع بن زايد.

وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع لاعب يالمنتخب شهدت تصحيح بعض الأخطاء التي شهدتها مباراة زامبيا، بجانب شرح طريقة اللعب أمام الجزائر حيث يرغب فيتوريا في تحقيق الفوز و يعتبرها بروفة قوية قبل خوض منافسات أمم أفريقيا.

كما يدرس فيتوريا إجراء بعض التعديلات في تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر، حيث يفكر فى الدفع بمحمد حمدي فى الجانب الأيسر بدلا من أحمد فتوح، وأحمد سيد زيزو بدلا من حمدي فتحي، بالإضافة إلى الدفع بمحمود حمادة بجانب محمد النني، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

على الجانب الآخر، تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة منتخب بلاده أمام مصر، واصفا إياها بالقمة العربية التى تقدم وجبة دسمة للجماهير العريضة.

وفي تصريحات صحفية، قال بلماضى إن "الجزائر بطل أفريقيا، ومصر هي البطل التاريخي، ودائما مواجهة مصر مثيرة وممتعة ونتمنى ان تخرج بشكل يليق بقيمة المنتخبين".

وتابع بلماضي أن "منتخب مصر يمتلك مقومات كبيرة ويحظى بلاعبين كبار، العادة جرت أن لقاءات مصر والجزائر كبيرة وخارج التوقعات، والفراعنة من المنتخبات الكبيرة على صعيد القارة، ولذلك تبقي المواجهة كبيرة حتى وإن حملت الطابع الودي".

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي

خط الوسط: محمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة

خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، أحمد توبة، عيسى ماندي.

خط الوسط: هشام بوداوي، حسام عوار، رياض محرز، سفيان فيجولي.

خط الهجوم: سعيد بن رحمة، محمد أمين عمورة.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة مصر والجزائر عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

كما يمكنك متابعة مباراة مصر والجزائر عبر قناة AD Sports HD 1.

يشار إلى أن آخر مواجهة بين الجزائر ومصر في يوليو 2021 ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر وكان اللقاء الأخير بدور المجموعات، وانتهى اللقاء بهدف لكل فريق وحسم الفراعنة حينها صدارة المجموعة، وخرج منتخب مصر بعد ذلك من نصف النهائي أمام تونس وتُوج منتخب محاربو الصحراء باللقب حينها بعد الفوز على نسور قرطاج.