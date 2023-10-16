الحلم أصبح حقيقة.. الأولمبية الدولية تعتمد الاسكواش فى أولمبياد 2028

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي بالهند، اعتماد مشاركة رياضة الاسكواش في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وبهذا القرار، ينضم الاسكواش للمرة الأولى إلى المنافسات الأولمبية في التاريخ.

وتشهد أولمبياد 2028 إضافة رياضات الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولاكروس وكرة القدم الأمريكية.

ويحق لكل مدينة منظمة للمنافسات الأولمبية التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.

ولم يتضح بعد موقف الرياضات المضافة من الاستمرار بعد أولمبياد لوس أنجلوس أم مشاركة لمدة نسخة واحدة مثلما حدث مع الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وتستعد مدينة لوس أنجلوس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1932 و1984.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس في يوليو من عام 2024.

ويهيمن أبطال مصر على منافسات الاسكواش الدولية على مستوى الرجال والسيدات خلال الفترة الأخيرة.