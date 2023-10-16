شكرا لقرائتكم خبر عن حماس إنجليزي كبير لـ«ديربي ريبكياه» بين روني وفاردي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يستعد أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا واين روني لفصل جديد من قضية «واجاثا كريستي» التي جرت بين زوجته كولين وريبيكاه زوجة زميله السابق في المنتخب جيمي فاردي نجم ليستر سيتي حول تسريب ريبيكاه أخبار عائلة روني للصحف مقابل المال.

وسيتواجه روني مدرب برمنغهام، درجة أولى، مع كابتن ليستر سيتي متصدر المسابقة بعد هبوطه من دوري الأضواء الموسم الماضي في السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل لأول مرة بعد عام من لقائهما في المحكمة العليا عندما انتصرت كولين على ريبيكاه في قضية التشهير التي رفعتها زوجة فاردي.

أطلق البعض على المباراة اسم «ديربي ريبيكاه فاردي» ويتطلع المشجعون لحضور كولين لدعم زوجها وريبيكاه لدعم زوجها في المدرجات ورغم أن المباراة لن يتم بثها تلفزيونياً بسبب لوائح البث، إلا أن المشجعين تعهدوا بفعل المستحيل لمشاهدتها ومن التعليقات:«لا أستطيع انتظار ديربي ريبيكاه فاردي»، و«ليستر سيتي ضد برمنغهام أصبحت أكثر تشويقاً»، و«هذه المباراة ستكون ضمن التراث الكروي». وتحدث روني لأول مرة عن القضية التي أطلق عليها «واجاثا كريستي» في الفيلم الوثائقي «The Real Wagatha Story» الذي سيعرض على منصة ديزني يوم الأربعاء ويقول:«لا أعتقد أن أي شخص يريد الوجود في قاعة محكمة، لكنني راقبت زوجتي وهي تعاني خلال عامين ونصف العام، أصبحت زوجة مختلفة وأماً مختلفة. كانت القضية واقعاً لم نشأ أن نكون فيه ومهما كان حكم القاضي كنت أريد لي ولكولين وأطفالنا أن نواصل المضي في الحياة. أسبوع الجلسات كان طويلاً وكانت تلك أول مرة أقف فيها على منصة الشهود».

وبعيداً عن القضية، يستعد روني لأول صفقة في عهده واختار زميله السابق في المنتخب الحارس جاك باتلاند (30 عاماً) المنضم مجاناً لرينجرز بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس في سوق التنقلات الشتوية. وتخرج باتلاند من أكاديمية برمنغهام ودشن مسيرته مع الفريق الأول في 2010 قبل انتقاله لستوك سيتي في 2013 لذا تبدو فكرة مساعدة ناديه السابق على الصعود للبريميرليغ جذابة، ناهيك عن العمل مع روني الذي لعب بجواره في يورو 2012.