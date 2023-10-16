شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة برشلونة وبطلة العالم تتحدث عن معاناتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدثت بطلة العالم وأفضل لاعبة لعام 2022 الإسبانية، آيتانا بونماتي، لاعبة وسط برشلونة الإسباني، عن معاناتها في مسيرتها الكروية، وقالت: «عندما بدأت لعب كرة القدم في سن الـ6 كنت الفتاة الوحيدة في النادي كله، كان أيقوناتي من الأولاد، تشافي وإنييستا. كنت أسمع بعض الآباء وهم يقولون لأولادهم كيف تفوز عليك فتاة بالمراوغة؟ كان الوضع صعباً من ناحية التعايش، فهم لم يعتادوا أن تلعب فتاة بنفس مستوى الأولاد، أو أفضل منهم أحياناً. مررت بشتائم ومعارك، وحتى لكمات، لكنني أتمتع بشخصية قوية، ونجوت منها. لست أحقد على أحد لكنني أردت توضيح ما مررت به لأن الطريق لم يكن سهلاً على الإطلاق».

وعن الوضع الآن قالت بونماتي: «لم يتغير شيء، اسم الدوري فقط. اللاعبة تحصل على 21 ألف يورو سنوياً، رغم أنها بدوام كامل وتبتعد عن المنزل بسبب المباريات الخارجية. نحن لا نطلب أن تكون أجورنا مساوية لأجور اللاعبين، بل أجوراً تمكننا فقط من العيش بكرامة، خصوصاً أن الاتحاد المحلي وبرشلونة استفادا كثيراً من حصدنا كأس العالم».