مدخلتش النادي من 8 سنوات.. مدرب الزمالك السابق يكشف ندمه من هذه التجربة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الكرة المصرية تُعاني من أزمة إدارة خلال الفترة الأخيرة، وهناك بعض الأندية يتواجد بها مسؤولين لا يستطيعون قيادة الكرة في الفريق.

وقال حلمي طولان في برنامج ملعب الشمس:" ندمان على تجربة البنك الأهلي بسبب ما رأيته هناك، اللاعبين أقوى من الجهاز الفني، ويتواصلون دائما مع مجلس الإدارة".

وأكمل:"المادة طفت على كرة القدم وأصبح هناك سفه فى الصرف، وهناك بعض اللاعبين لا تساوي ملايين، وترى سعرها 20 مليون".

وأضاف:"لم أدخل نادي الزمالك منذ 8 سنوات، وليس لي الحق في التصويت بالعملية الانتخابية، لأن أنا لست عضوا بالجمعية العمومية".

وأوضح:" التركيبة الاجتماعية داخل نادي الزمالك تغيرت عن زمان، لذلك لم أدخل النادي ولا أعرف أحد داخله، وللأسف النادي السنوات الماضية كان طارد للنجوم".