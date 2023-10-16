"هبقى رئيس نادي امتى؟".. فاروق جعفر يوجه تصريحات قوية: "أنا كابتن الخطيب وحسن حمدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، والمرشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة، أسباب القدوم على خطوة الترشح لرئاسة النادي.

قال فاروق جعفر في لقاء تلفزيوني على قناة "أون تايم سبورتس": "النادي محتاج لفكر رياضي ولا اجتماعي أوي ولا إداري أوي، خاصة وأن اسم الزمالك اتعرف بسبب الرياضة".

أضاف "جعفر": "بنشوف النادي الأهلي أسمه بيزيد عشان بياخد بطولات كتير، وده شفناه لما الزمالك رجع ياخد بطولات الجماهير كانت بتتواجد بأعداد كبيرة في المدرجات".

أوضح: "أخر رئيس نادي للزمالك لاعب كورة كان نور الدالي، وبعدها دخل حمادة إمام الهرم الكبير ولم يوفق، رغم أن الأولوية داخل نادي الزمالك للكرة وبنشوف ده لما يكسب ماتشات وبطولات".

أتم تصريحاته: "شوف الناحية الثانية النادي الأهلي كل رؤسائه تقريبا لاعيبة كورة بداية من عبده صالح الوحش وحسن حمدي، إلى محمود الخطيب، مع العلم إني كابتن حسن حمدي والخطيب، طب أنا هبقى رئيس نادي امتى؟".