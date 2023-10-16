في غياب أوسوريو.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاستئناف تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة، بعد حصول اللاعبين، على راحة يومي السبت و الأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت تدريبات الفريق الأبيض، غياب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني نظرا لسفره إلى إنجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته، ومن المقرر أن يعود خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة، وقاد المران مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق.

وعقد مدحت عبد الهادي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حيث اطمئن في البداية على حالتهم، خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة يومين، كما تحدث عن أهمية العودة بكل قوة للتدريبات، وضرورة التركيز استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.

وأوضح المدرب العام للاعبين، أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في جميع أفراد الفريق للاستمرار في تقديم عروض قوية وتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة، كما شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء سموحة المقبل.