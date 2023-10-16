عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك.. وشفاء أوباما قبل مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، بعد تعافيه من نزلة البرد التي كان يعاني منها.

وغاب "شيكابالا" عن المشاركة في المران الأخير لفريق الزمالك، يوم الجمعة الماضي قبل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين .

وخاض "شيكابالا" خلال مران اليوم، الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وفي المقابل، شارك يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق، في التدريبات الجماعية، وذلك عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية، حيث خاض التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.