موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل المنتخب الوطني المصري الأولمبي اليوم الإثنين ضيفا على نظيره أوزبكستان، وديا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وتقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان في طشقند، عاصمة أوزبكستان.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أوزباكستان في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، في التجربة الثانية للفراعنة الصغار خلال فترة التوقف الحالية.

وكان المنتخب الوطني المصري، حقق الفوز في المباراة الودية الماضية على حساب نظيره منتخب الأردن، بثلاثة أهداف لهدف، في إطار التجارب التي يقوم بها البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.