فانتازي.. من هم أفضل لاعبي وست هام من أجل امتلاكهم في الجولات المقبلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي إحصائيات لاعبي وست هام يونايتد من أجل تحديد أفضل لاعبيهم وامتلاكهم قبل جدول مبارياتهم المصنف "جيد".

ويستعد فريق وست هام يونايتد لخوض جدول مباريات مصنف "جيد" وفقا لموقع الدوري الإنجليزي، بدءً من الجولة العاشرة.

ويلاقي الهامرز كل من، إيفرتون وبرينتفورد ونوتنجهام، بالإضافة إلى بيرنلي وكريستال وتوتنهام، بجانب فولهام وولفرهامبتون.

ويعد جارود بوين (7.3 مليون جنيه إسترليني) أفضل لاعب في وست هام، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في أول ثماني مباريات من الدوري الإنجليزي، ليحقق 50 نقطة.

مما يضعه في المركز الرابع ضمن أكثر لاعبي خط الوسط تحقيقا للنقاط في فانتازي حتى الآن، في أشارة منه لاستعادة مستواه بموسم 2021/22 الذي حقق خلاله 206 نقطة.

ويظهر ذلك من خلال إحصائيات بوين، حيث يحتل المركز الأول بين لاعبي وست هام في التسديدات داخل منطقة الجزاء وعلى المرمى، بجانب صناعة الفرص.

ومن جانبه، سدد جيمس وارد براوس (6.3 مليون جنيه إسترليني) أربع تسديدات من داخل منطقة الجزاء مقابل 19 لبوين، الذي يحتل المركز الثاني بين لاعبي خط وسط فانتازي في هذه الإحصائية.

وارتفعت إحصائيات توماس سوتشيك (4.9 مليون جنيه إسترليني) منذ وصول متخصص الكرات الثابتة، جيمس وارد براوس، حيث صنع لتوماس خمسة من تسديداته الـ12 عن طريق الكرات الثابتة.

وبتكلفة 4.9 مليون جنيه إسترليني فقط، قدم سوتشيك قيمة كبيرة مقابل سعره، حيث سجل هدفين في آخر جولتين وقدم تمريرة حاسمة في الأسبوع الأول.

وقدم جيمس وارد براوس 15 تمريرة رئيسية منذ ظهوره الأول مع وست هام في الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، أي أقل بتمريرة واحدة فقط من لاعبا خط وسط فانتازي محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني) وبوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني).

وفي خط الدفاع، يعتبر إحصائيات "التمريرات" للظهيران فلاديمير كوفال وإيمرسون (4.5 مليون جنيه إسترليني) من بين أفضل خمسة لاعبين في وست هام، حيث احتلت التمريرات الـ 11 الرئيسية التي قام بها كوفال المركز السادس بين مدافعي فانتازي.

ومن المؤكد أن مدافعي وست هام سيجدون صعوبة في الوجود ضمن فرق لاعبي فانتازي، بسبب تألق لاعبهم الجديد ألفونس آريولا (4.2 مليون جنيه إسترليني)، الفرنسي هو حارس المرمى الأكثر امتلاكًا في فانتازي، حيث بلغت ملكيته 34.8%.

وفي النهاية، تؤكد الإحصائيات أفضلية جارود بوين بين جميع زملائه في الفريق، وبمستواه بجانب جدول مبارياته الجيد يمكن أن يكون من أفضل لاعبي خط الوسط تحقيقا للنقاط في الجولات المقبلة.

وفي الخط الخلفي، من الصعب تجاهل قيمة الحارس الفرنسي آريولا، وهو الاختيار الأمثل، مع تحقيقه "نقاط التصديات" كل جولة تقريبا.