تاريخ مواجهات منتخبي مصر والجزائر في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره الجزائري، اليوم في السابعة مساءًا، وديا ضمن استعدادات الفريقين لكأس الأمم الإفريقية، وكانت آخر مباراة جمعت الثنائي في ديسمبر 2021 بكأس العرب، وانتهت بالتعادل 1-1.

جمعت بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر والجزائر 5 مرات، حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراة واحدة، فيما فاز الآخر في 4 مباريات.

التقى الثنائي للمرة الأولى في كأس الأمم الإفريقية عام 1980، انتهت المباراة حينها بالتعادل 2-2، قبل حسمها لصالح الجزائر في ضربات الترجيح 2-4.

تجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في أمم إفريقيا 1984، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحقق حينها المنتخب الجزائري بنتيجة 3-1.

في أمم إفريقيا 1990، حقق المنتخب الجزائري الفوز للمرة الثالثة بالبطولة على نظيره المصري، بنتيجة 2-0.

غاب اللقاء بين الثنائي 14 عاما،حتى التقى المنتخبان في نسخة 2004 بتونس، وفازت الجزائر على مصر بنتيجة 2-1.

حقق منتخب مصر الفوز الأول على نظيره الجزائري في بطولة كأس أمم أفريقيا، في نصف نهائي نسخة 2010، بنتيجة 4-0، ليحقق منتخبنا الوطني الفوز باللقب السابع والثالث على التوالي مع المعلم حسن شحاته.

وصف الصورة، تاريخ مواجهات منتخبي مصر والجزائر