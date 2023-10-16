شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تصريحات مثيرة من حازم إمام في ندوة الخليج 365.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "باجيو الفراعنة".. "الثعلب الصغير".. "الإمبراطور".. "الموهوب".. كلها ألقاب اكتسبها حازم إمام من مسيرته كلاعب، لكن المسيرة الإدارية الآن في بدايتها تبحث عن مجد في ساحات أخرى غير المستطيل الأخضر، لكن بدايتها هذه أشبه بولادة قيصرية من رحم صعب ومعقد، لأن الإمبراطور اختار مهمة شاقة حينما ارتضى لنفسه العمل العام في مؤسسة تحاصرها الانتقادات وهي اتحاد الكرة، التي سألناه عنها.

وجاءت أبرز تصريحات حازم إمام فى ندوة الخليج 365 كالتالى:

كثرة ارتباطات الأندية سبب إلغاء فكرة تكوين منتخب المحليين

فيتوريا صاحب تصور تشكيل منتخبات الناشئين والشباب

لا أعرف سبب ندرة المواهب فى الكرة المصرية

لن أترشح لرئاسة الزمالك فى الانتخابات القادمة

بند عدم تفعيل الشرط الجزائى وراء بقاء فيتوريا مع المنتخب

"إنكار الذات" هو السبيل الوحيد لخروج نادي الزمالك من كبوته

الإعلام الرياضي المصري يحتاج لضوابط ونبذ التعصب بين الجماهير

اتحاد الكرة يتعرض للهجوم لأنه مالوش ضهر

أرفض رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

** لماذا يتعرض الاتحاد لكل هذا الهجوم؟

= اتحاد الكرة يتعرض للهجوم لأنه مالوش ضهر، نعم عندنا أخطاء، لكن كل مؤسسات العالم لديها أخطاء، أما التربص باتحاد الكرة بالذات، لأنه يفتقد للظهير الجماهير، نحن نتحمل خطايانا وخطايا الآخرين.

** لكن لماذا لا يحاول الاتحاد تصحيح أخطائه أو التقليل منها؟

= من قال أننا لا نحاول؟ نبذل قصارى جهدنا، لكن هناك رواسب من الأزمات والمشاكل عمرها عشرات السنين، هل نستطيع تغيير العالم بين ليلة وضحاها؟ الاتحاد حقق نجاحات كبيرة على المستوى الفني وأخفق في بعض الأمور على المستوى الإداري وهذا وارد في أي مؤسسة أو هيئة رياضية، المشكلة أن الانتقاد المستمر للكرة المصرية أراه احساس بالدونية لدى معظمنا.

** ولماذا تعاني مصر من ندرة المواهب الكروية؟

= أنا شخصيا تمثل هذه الظاهرة علامة استفهام رغم اتساع رقعة المشاركات والتوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة وقطاعات الناشئين بالأندية والمشاريع الخاصة باكتشاف المواهب، لكن أرى أيضا ندرة المواهب ظاهرة عالمية وليست في مصر فقط، وهذا يتعارض مع فكرة التطور الكبير لكرة القدم واستخدام التكنولوجيا الحديث في التدريب وإنشاء العديد من الأكاديميات والأندية ما يتيح فرصة أكبر لممارسة كرة القدم.

** هل السبب يتعلق باختلاف التكتيك؟

= هناك فجوة بين الانتشار الكبير لكرة القدم والمواهب الحقيقية، في الماضي كان ممارسة الكرة صعبا للغاية ويواجه معوقات كبيرة، لكن الآن انتشرت اللعبة وقلت المواهب ولا نعرف السبب، إذا نظرت لأبرز المواهب في كرة القدم فإنك تتحدث عن مارادونا وبيليه ورونالدو الظاهرة وغيرهم من النجوم، إنما حاليا الكرة تحولت لتكتيك دفاعي وماكينات أهداف وفقدت المتعة والشغف.

** ولماذا تغيب الرؤية المستقبلية لإعداد المواهب والنش في المنتخبات الوطنية؟

= نعمل على ذلك حاليا من خلال تشكيل أجهزة فنية لجميع منتخبات الشباب والناشئين، لمواليد 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 في الفترة المقبلة، الهدف من تشكيل هذه المنتخبات هو توفير وقت مناسب لاكساب كل جيل الخبرات اللازمة والاحتكاك الكافي للمنافسات القارية والعالمية.

** هذا الكم من المنتخبات ألا يمثل عبئا ماليا على اتحاد الكرة؟

= فيتوريا صاحب تصور تكوين منتخبات لجميع الفئات السنية، لأن السبب الرئيسي في إخفاق منتخب الشباب مع محمود جابر ومنتخب الناشئين مع محمد وهبة في وقت سابق هو رهبة اللاعبين من المنافسات الرسمية وعدم اكتساب الخبرة الكافية، وتشكيل هذا الكم من المنتخبات سيكبد الاتحاد أعباء مالية كبيرة، لكن لابد من التضحية بذلك من أجل مشروع تطوير الكرة المصرية، والاهتمام بقاعدة النشء والشباب.

** وما حقيقة إسناد مهمة منتخب 2005 لميكالي؟

= بالفعل اقترب ميكالي من تدريب منتخب الشباب 2005، ندرك التحديات التي تواجه هذا المنتخب، وهو الأقرب للمهمة وسيتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت، يأتي هذا المقترح لعدة أسباب منها، أن مهمة ميكالى مع المنتخب الأولمبي ينتهي في صيف العام المقبل، وثان الأسباب هي الطفرة التي صنعها ميكالى مع المنتخب الأولمبى رغم الظروف الصعبة التي مر بها تشكيل هذا المنتخب، أما السبب الأخير فهو الاستحقاقات التي تنتظر هذا المنتخب لمدة 4 سنوات على الأقل، حيث سيكون مؤهلا لخوض منافسات أمم أفريقيا للشباب، ثم كأس العالم للشباب، وتنتهى مهمة في أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس.

** وهل تم الاستقرار على اسم المدير الفني لمنتخب المحليين؟

= في الحقيقة اتحاد الكرة قرر إلغاء فكرة تكوين منتخب مصر للمحليين، والتي كان ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيقها في الفترة المقبلة، وتم التراجع عن تشكيل المنتخب لعدة أسباب أهمها كثرة الارتباطات، وحاجة جميع الفرق للاعبيها المميزين في فترة التوقف التي قد يتخللها بعض المباريات في الموسم المقبل.

** وهل الأمر له علاقة بغياب التنسيق بين الاتحاد والأندية؟

صدقني الاتحاد يعاني في كل الأحول، ففي حال تم تشكيل المنتخب واستدعاء لاعب من الأهلي والزمالك لم يقع عليه الاختيار في المنتخب الأول، من الصعب على ناديه التفريط فيه، لأن كل الأندية تحتاج لاعبيها، وإذا كنا نعاني في انضمام لاعبي الأندية للمنتخب الأول، فما بالك بالوضع في منتخب المحليين.

** وكيف ترى أزمة لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخب الأول؟

= أراها أزمة غير مبررة، ولا يمكن قياسها على سماح فيتوريا للاعبي الزمالك بالرحيل في أول معسكراته لعدة أسباب أولها أن فيتوريا سمح للاعبان وأبقى على لاعبان من الزمالك وقتها، بينما في الأهلى سمح بإعفاء 4 لاعبين وضم مثلهم ووافق على رحيل ثلاثة منهم أيضا بعد مباراة أثيوبيا وبقاء لاعب واحد فقط، غير أن معسكر المنتخب وقتها كان يتضمن مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا.

** وما السبب في هذه الأزمة من الأساس؟

= الأزمة تسبب فيها الاتحاد الأفريقي، والذى أرى أنه يتعمد وضع الاتحاد المصري لكرة القدم وأنديته في صدام مستمر، حينما يضع في كل مرة مواعيد مباريات هامة تتعارض مع مواعيد المنتخب وارتباطاته الرسمية.

** ما هي آخر تطورات العروض القادمة للبرتغالي روي فيتوريا؟

= لن ننكر أن المدرب البرتغالي تلقى وما زال يتلقى عروضا مغرية، وإذا فاز ببطولة الأمم الأفريقية المقبلة تتزايد هذه العروض بكل تأكيد، نتمنى استمرار المدرب مع المنتخب لنهاية عقده وتعلمنا منه الإدارة المحترفة، فيتوريا مدرب محترف سبق له خوض تجارب كبيرة، وهو يحترم تعاقده، ولديه اخلاص كبير لعمله، حيث يتواجد يوميًا في مقر اتحاد الكرة للعمل الفني على قائمة المنتخب ويتابع جميع اللاعبين.

** وما صحة عدم وجود شرط جزائي في عقده؟

= هذا الكلام غير صحيح، هناك شرط جزائي بين المنتخب وفيتوريا، بل يتضمن بندا يمنع أي طرف من الطرفين من استغلال الشرط الجزائي لفسخ التعاقد قبل بطولة أمم إفريقيا، والحمد لله الذى ألهمني بوضع هذا البند الذي منع فيتوريا من الرحيل، لم أدرك قيمته إلا عندما تلقى فيتوريا اغراءات كبيرة للرحيل للدوري السعودي بمبلغ خرافي".