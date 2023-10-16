شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني بطلة الإسكواش: مبروك للاعبين والجماهير نلتقى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميًا لسيدات الاسكواش وبطلة العالم للاسكواش في 7 نسخ، عن سعادتها الكبيرة بعد انضمام الاسكواش بشكل رسمي إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقالت نور الشربيني عبر حسابها على إنستجرام: سعيدة جدًا ومتحمسة بعد انضمام الاسكواش أخيرًا للأولمبياد أهنئ الجميع اللاعبين والمشجعين وأراكم في الأولمبياد.

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي الهند، مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.