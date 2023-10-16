شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية لـ"الخليج 365": استمرار الخماسى ورفع الأثقال فى أولمبياد 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية وممثل اللجنة في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية أن الخماسي الحديث مستمر في التواجد في الأولمبياد خلال نسخة لوس أنجلوس 2028 بشكل رسمي، موضحًا أن منافسة الموانع كانت ضمن أهم الأسباب في استمرار الخماسي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بديلة لرياضة الفروسية التي كان عليها العديد من التعليقات السلبية بسبب العدالة بها بالنسبة للمتنافسين .

وقال العريان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن رياضة رفع الأثقال هي الأخرى ضمنت تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد أن وافق الاتحاد الدولي للعبة علي كل متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الاستمرار في الأولمبياد وأهمها أن يكون المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن تكون مشرفه علي اللعبة.

وكشف العريان أن رياضة الملاكمة لم يتم حسم موقفها حتى الآن من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس، حيث يجب على الاتحاد الدولي للعبة حل بعض الأمور الإدارية وتقديم الضمانات للجنة الأولمبية الدولية لتواجد اللعبة في أولمبياد 2028.