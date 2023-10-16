شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية لـ"الخليج 365": استمرار الخماسى ورفع الأثقال فى أولمبياد 2028 والان مع تفاصيل الخبر
وقال العريان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن رياضة رفع الأثقال هي الأخرى ضمنت تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد أن وافق الاتحاد الدولي للعبة علي كل متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الاستمرار في الأولمبياد وأهمها أن يكون المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن تكون مشرفه علي اللعبة.
وكشف العريان أن رياضة الملاكمة لم يتم حسم موقفها حتى الآن من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس، حيث يجب على الاتحاد الدولي للعبة حل بعض الأمور الإدارية وتقديم الضمانات للجنة الأولمبية الدولية لتواجد اللعبة في أولمبياد 2028.
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