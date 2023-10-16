شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الدولى للإسكواش لـ ”الخليج 365”: مصر ستنافس على 6 ميداليات فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، كواليس القرار الرسمي الذي أعلنته اللجنة الأولمبية الدولية قبل قليل باعتماد رياضة الاسكواش للمشاركة رسميًا في أولمبياد 2028.

وقال كريم درويش في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الأولمبية الدولية وافقت على مشاركة منافسات فردي الإسكواش فقط في لوس أنجلوس، والكوتة المحددة للميداليات هي 6 ميداليات، بواقع "ذهب ـ فضة ـ برونز"، للرجال ومثلهم للسيدات، وبذلك سيكون أمام مصر الفرصة للمنافسة على تلك الميداليات.

أضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي: الاسكواش استحق هذه المكانة واستحق التواجد في أعرق المحافل الرياضية الدولية، ومصر قادرة على تحقيق مزيد من النجاحات في لوس أنجلوس.

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، خلال اجتماعها فى مومباي الهند، مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 )، وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28، لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.